Erste Warnung an die Bayern: BVB lässt mutigen Worten Taten folgen

Gut möglich, dass die Borussia mit allen Neuzugängen in Zukunft auch gegen die Bayern dominanter auftreten kann. Denn im ersten Kräftemessen der Saison zwischen den beiden Branchenführern fehlten in Mats Hummels (München), Julian Brandt (Leverkusen), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Mateu Morey (Barcelona) gleich vier der fünf im Sommer verpflichteten Profis. Dass dennoch der Supercup im Trophäenschrank landete, wertete den Erfolg zusätzlich auf. "Wir fühlen uns sehr wohl mit dem Kader und haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass einige Dinge ziemlich gut funktionieren", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Den Auftritt der Dortmunder werteten alle Beobachter als erste Warnung an den FC Bayern. Mit einer über weite Strecken soliden Abwehrleistung und sehenswertem Konterfußball deutete die Borussia an, dass es nicht vermessen war, den Titel erstmals seit Jahren als Saisonziel auszugeben. "Wir wissen, dass es heute nicht der Meistertitel war und bewerten das sicher nicht über", sagte Neuzugang Nico Schulz, verwies aber auf die inspirierende Wirkung des Erfolgs: "Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir da sind und in dieser Saison versuchen, vor den Bayern zu landen."

DORTMUND (dpa-AFX) - Lucien Favre ließ es sich nicht nehmen, den Siegerpokal eigenhändig in die Spielerkabine zu tragen. Wie einen Schatz hielt der Dortmunder ( BVB (Borussia Dortmund) ) Trainer seine erste in Deutschland gewonnene Trophäe dabei mit einem verschmitzten Lächeln in beiden Händen. Das 2:0 (0:0) über die Münchner im Supercup, bei dem der Bayern-Herausforderer aus dem Revier seinen forschen Worten Taten folgen ließ, machte nicht nur den Fußball-Lehrer stolz. "Wenn es bis zum Ende der Saison so weitergeht, unterschreibe ich das", kommentierte Marco Reus. Wie der BVB-Kapitän wirkte auch Torschütze Jadon Sancho ermutigt: "Das kann unser Jahr werden."

