Erste Wasserstoff-Testlieferung aus Arabischen Emiraten angekommen

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Am Hamburger Hafen ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums eine erste Wasserstoff-Testlieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angekommen. Die Zusammenarbeit sei beim Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck im März in Abu Dhabi vereinbart worden und sei "ein wichtiger Schritt für den angestrebten Aufbau einer umfassenden Wasserstoffwertschöpfungskette zwischen Deutschland und den VAE", erklärte das Ministerium am Donnerstag.

Der von der Abu Dhabi National Oil Company gelieferte Wasserstoff sei in Form von Ammoniak verschifft worden. Der Multimetallhersteller Aurubis werde es für Tests zur klimaneutralen Umstellung der gasintensiven Kupferdrahtproduktion einsetzen. Mittelfristig soll auch sogenannter grüner Wasserstoff importiert werden, bei dessen Herstellung Ökostrom genutzt wird./tam/DP/jha