Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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11.08.2026 05:05:00
Erster alternativer App-Store bei Google Play USA
Android-Nutzer mit der US-Version des Google Play Store können erstmals alternative App-Stores direkt installieren. Den Anfang macht ein Anbieter aus der EU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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