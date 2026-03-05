Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen ist der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet, wie dpa-Reporter vor Ort bestätigten. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet./ceb/DP/mis