05.03.2026 05:49:39
Erster deutscher Evakuierungsflug soll in Frankfurt landen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird am Donnerstagmorgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten erwartet. Der Jet vom Typ Airbus A340-300 soll laut Lufthansa nach Mitternacht um 01.55 Uhr Ortszeit in Omans Hauptstadt Maskat starten. Die Landung von Flug LH345 ist gegen 05.45 Uhr (MEZ) geplant.
Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Für diesen ersten Evakuierungsflug der Regierung in der aktuellen Nahost-Krise sollten nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Flüge sind in den kommenden Tagen geplant.
Die übliche Flugzeit zwischen Maskat und Frankfurt beträgt zwischen sieben und acht Stunden. Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts sitzen in der Region weiterhin Zehntausende Menschen fest. Es gab zahlreiche Flugausfälle./ceb/DP/jha
