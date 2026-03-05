05.03.2026 05:49:39

Erster deutscher Evakuierungsflug soll in Frankfurt landen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird am Donnerstagmorgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten erwartet. Der Jet vom Typ Airbus A340-300 soll laut Lufthansa nach Mitternacht um 01.55 Uhr Ortszeit in Omans Hauptstadt Maskat starten. Die Landung von Flug LH345 ist gegen 05.45 Uhr (MEZ) geplant.

Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Für diesen ersten Evakuierungsflug der Regierung in der aktuellen Nahost-Krise sollten nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Flüge sind in den kommenden Tagen geplant.

Die übliche Flugzeit zwischen Maskat und Frankfurt beträgt zwischen sieben und acht Stunden. Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts sitzen in der Region weiterhin Zehntausende Menschen fest. Es gab zahlreiche Flugausfälle./ceb/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
