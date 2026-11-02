Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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03.11.2026 00:00:00
Erster deutscher TV-Werbespot warb für Persil
Vor 70 Jahren, am 3. November 1956, wurde der erste Werbespot im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Beworben wurde die Waschmittelmarke Persil von Henkel. Der Werbefilm „Mahlzeit“ wurde im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt und markierte den Beginn der Fernsehwerbung in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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