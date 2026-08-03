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03.08.2026 16:15:00

Erster Lkw-Parkplatz Österreichs nach höchstem Euro-Standard eröffnet

Entlang einer der wichtigsten europäischen Transitstrecken steht Lastwagenfahrenden in Österreich künftig ein neuer, besonders gesicherter Rastplatz zur Verfügung. Enilive Austria hat in St. Marienkirchen bei Schärding den ersten Lkw-Parkplatz des Landes eröffnet, der die höchste Zertifizierung nach dem europäischen Standard SSTPA (Safe & Secure Truck Parking Areas) erhalten hat. Er liegt an der Innkreis-Autobahn A8 (E56) an der Ausfahrt Schärding-Suben, hat 74 Stellplätze.

Die Anlage soll Fahrern während ihrer Ruhezeiten mehr Sicherheit und Komfort bieten, so Enilive am Montag. Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und betreibt in Österreich mehr als 300 Tankstellen.

Zur Ausstattung gehören moderne Sanitäranlagen, Duschen, Waschmaschinen und Trockner sowie ein Aufenthaltsbereich mit kostenlosem WLAN. Das gesamte Gelände ist beleuchtet, videoüberwacht und durch moderne Zugangskontrollen geschützt. Für Kühlfahrzeuge stehen zudem Stromanschlüsse zur Verfügung, um auch bei längeren Standzeiten eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen.

Die Eröffnung in Oberösterreich ist Teil eines europäischen Projekts. Enilive hatte eine EU-Ausschreibung zur Modernisierung von fünf Lkw-Parkbereichen in Österreich, Italien und Deutschland gewonnen.

mit/phs/tes/was

ISIN IT0003132476 WEB http://www.eni.com/

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