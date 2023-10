Erster Sonderflieger für Deutsche in Israel gelandet

BERLIN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der erste Sonderflieger für Deutsche zur Ausreise aus Israel nach dem Angriff der islamistischen Hamas ist in Tel Aviv gelandet. Das teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagmittag auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Der Lufthansa-Flieger war in Frankfurt gestartet. Es ist der erste von mehreren Flügen im Auftrag des deutschen Außenministeriums. Zusätzlich sei für Donnerstagnachmittag eine Fähre nach Zypern organisiert, schrieb das Amt weiter. Deutsche Staatsangehörige seien darüber über das sogenannte Elefand-System - die Krisenvorsorgeliste des Ministeriums für Deutsche im Ausland - informiert worden.

Am Donnerstag und Freitag sollten jeweils bis zu vier Sonderflüge der Lufthansa deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie deren Angehörige aus Israel nach Deutschland fliegen. Zwei Flüge sollen jeweils nach München und zwei nach Frankfurt führen. Die Abflugzeiten sollten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) sein. Es wird demnach damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.