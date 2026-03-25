25.03.2026 05:31:38

Erster Transport von Atommüll aus Jülich in Ahaus angekommen

AHAUS (dpa-AFX) - Der erste Transport von Atommüll aus dem rheinischen Jülich ist nach einer Fahrt quer durch Nordrhein-Westfalen im Zwischenlager Ahaus im Münsterland angekommen. Der erste Konvoi mit einem Castor-Behälter hat als Auftakt einer Serie von Transporten sein Ziel erreicht, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtet./lic/DP/zb

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