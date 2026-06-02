K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
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02.06.2026 16:31:07
Erster Zukauf seit Jahren: K+S besinnt sich stärker auf das Salzgeschäft und kauft zu
Bei K+S rückt unter dem neuen Konzernchef das Salzgeschäft wieder stärker in den Fokus. Gründe sind ein verbessertes Marktumfeld mit soliden Erträgen. Nun verstärkt sich der MDax-Konzern mit der Sparte eines polnischen UnternehmensWeiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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