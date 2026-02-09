Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

09.02.2026 11:00:00

Erstes bidirektionales Vehicle-to-Grid (V2G) Ladeangebot Deutschlands von BMW Group und E.ON: Wallbox und Stromtarif ab sofort bestellbar

+++Mit Deutschlands erstem Vehicle-to-Grid (V2G) Angebot und dem neuen BMW iX3 bis zu 14.000 Kilometer im Jahr kostenlos zuhause laden*+++ Die ersten V2G-Kunden mit einem BMW iX3 erhalten 700 Euro Rabatt auf die bidirektionale BMW Wallbox Professional**+++ Alternativ zu V2G gibt es jetzt auch kostenoptimiertes Laden. Damit können alle BMW und MINI Fahrerinnen und Fahrer mit einem speziellen Tarif und einem Nachtladebonus günstiger zu Hause laden und so ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG

Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG

