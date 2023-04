Erstes Ferienwochenende bewältigt - Flughäfen versprechen Service

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Flughäfen haben ihren Passagieren einen besseren Service versprochen als im Chaosjahr 2022. "Insgesamt wird die Reisesaison 2023 deutlich besser, aber die Bewältigung der Peakzeiten wird je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, am Dienstag. Unverändert suchten alle Unternehmen weiterhin nach qualifiziertem Personal.

Den erhöhten Reiseverkehr am ersten Wochenende der Osterferien hätten die Flughäfen "weitestgehend ohne größere Komplikationen" abgewickelt, meinte Beisel. Insgesamt erwarte man rund acht Millionen Passagiere in diesen Ferien, die den Auftakt zur Flugreise-Saison 2023 bilden. Das seien rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer auch noch rund 19 Prozent weniger als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Wunsch nach Mobilität und Urlaubsreisen sei ungebrochen und lasse die Passagierzahlen steigen, so der Verband. Zu Ostern ziehe es Reisende in die europäischen Metropolen, ans Mittelmeer und auch in die weite Ferne./ceb/DP/mis