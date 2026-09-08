Erstes Halbjahr 2026: Zuwächse bei Import- und Exportvolumen

Im ersten Halbjahr 2026 hat der österreichische Außenhandel sowohl beim Import- als auch beim Exportvolumen Zuwächse verzeichnet.

"Sowohl die Importe als auch die Exporte legten um mehr als 5 Prozent zu und überschritten damit in beide Verkehrsrichtungen die 100-Mrd.-Euro-Marke", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Bei den Exporten trieben die Geschäfte mit Deutschland und Italien an, während die Ausfuhren in die USA und nach China rückläufig waren.

Insgesamt stiegen die Exporte in den ersten sechs Monaten um 5,4 Prozent auf 100,06 Mrd. Euro an. Die stärksten Zuwächse gab es bei den Exporten mit Deutschland (+5,9 Prozent), Italien (+10,0 Prozent), der Schweiz (+12,2 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (+15,1 Prozent). Rückläufig war der Handel dagegen mit den USA (-4,0 Prozent) und mit China (-6,7 Prozent).

Importiert wurde unter anderem mehr aus Deutschland (+5,7 Prozent), China (+22,0 Prozent), Italien (+7,3 Prozent) und Tschechien (+10,4 Prozent), während die Einfuhren aus der Schweiz (-7,8 Prozent), den USA (-7,4 Prozent) und den Niederlanden (-3,9 Prozent) abnahmen. Insgesamt stieg das Importvolumen nach Österreich um 5,9 Prozent auf 103,78 Mrd. Euro.

Handelsbilanzdefizit etwas ausgeweitet

Das Handelsbilanzdefizit belief sich im Halbjahr insgesamt auf 3,72 Mrd. Euro und weitete sich damit etwas aus. Im Vorjahreszeitraum lag das Defizit bei 3,10 Mrd. Euro. Im Handel mit anderen EU-Mitgliedsstaaten verzeichnete Österreich dagegen einen leichten Überschuss von 0,49 Mrd. Euro. Die Importe aus der Staatengemeinschaft stiegen um 5,9 Prozent auf 68,10 Mrd. Euro, die Exporte legten um 6,6 Prozent auf 68,59 Mrd. Euro zu.

Im Außenhandel mit Drittstaaten gab es dagegen ein Handelsbilanzdefizit von 4,21 Mrd. Euro. Bei den Importen gab es ein Plus von 5,9 Prozent auf 35,68 Mrd. Euro, die Exporte stiegen weniger stark um 3,1 Prozent auf 31,47 Mrd. Euro. Ausschlaggebend für das Handelsbilanzdefizit mit Drittstaaten war laut Statistik der Handel mit China, nachdem bei Maschinen und Fahrzeugen die Importe mit plus 26,8 Prozent auf 5,71 Mrd. Euro über viermal so hoch waren wie die rückläufigen Exporte (−6,8 Prozent auf 1,37 Mrd. Euro). Mit der Volksrepublik stand in Folge ein Defizit von 7,63 Mrd. Euro zu Buche.

Leicht negative Handelsbilanz im Juni

Im Juni 2026 fiel die Handelsbilanz mit minus 0,03 Mrd. Euro leicht negativ aus. Die Warenexporte zogen um 15,4 Prozent auf 17,70 Mrd. Euro an, die Importe stiegen um 10,4 Prozent auf 17,73 Mrd. Euro. Die vier wichtigsten Produktgruppen - Maschinen und Fahrzeuge, bearbeitete Waren, chemische Erzeugnisse und sonstige Fertigwaren - schrieben zusammen ein Exportplus von 16,7 Prozent auf 14,90 Mrd. Euro. Importseitig gab es unter diesen vier Produktgruppen die größten Zuwächse bei Maschinen und Fahrzeugen (+10,6 Prozent) und chemischen Erzeugnissen (+14,1 Prozent).

bel/hel

APA