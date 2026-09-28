Borouge Aktie
WKN DE: BOROUG / ISIN: NET0BOROUGE1
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28.09.2026 15:43:34
Erstes Lebenszeichen von Plastik-Weltkonzern Borouge in Schwechat
Die neue Borouge Group feiert die Eröffnung einer neuen Werkshalle. Hinter dem Millionenprojekt zeigt sich: Der Weg zum Weltkonzern ist noch weitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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