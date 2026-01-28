Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|
28.01.2026 11:07:00
Erstes Produkt seit über einem Jahr: Sonos stellt Amp Multi vor
Sonos hat den Amp Multi vorgestellt: Der große digitale Verstärker richtet sich primär an fortgeschrittene Nutzer und Profis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Sonos Inc
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sonos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sonos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Sonos Inc
|12,05
|-1,11%
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.