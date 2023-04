Erstes Quartal 2023: Renault Group: Solider Start in das Jahr 2023 mit 30 Prozent Umsatzzuwachs im ersten Quartal

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Die Renault Group verkaufte im ersten Quartal 2023 weltweit 535.000 Fahrzeuge, was einem Zuwachs von 14,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. In Europa stieg der Absatz der Gruppe um 27,3 Prozent in einem Markt, der um 16,2 Prozent zulegte. Der Konzernumsatz beträgt 11,5 Milliarden Euro, +29,9 Prozent1 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Der Umsatz der Automotive-Sparte beläuft sich auf 10,5 Mrd. ?, +29,7 Prozent1 gegenüber dem ersten Quartal 2022.