KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Streit um Augenscreenings in Filialen der Drogeriemarktkette dm will das Landgericht Karlsruhe heute (14.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Die Wettbewerbszentrale hat gegen das Angebot geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert.

Der Vorsitzende Richter Steffen Wesche deutete im September bei der mündlichen Verhandlung an, dass es rein aus formalen Gründen kein Problem sein dürfte, wenn dm-Mitarbeitende und keine Ärzte die Screenings durchführen oder eines der Geräte gemäß Vorgaben eigentlich nur bei Optikern und Augenärzten eingesetzt werden soll. Wichtig sei, dass keine Gefahr für die Gesundheit bestehe. Hierzu sollten beide Seiten schriftlich Stellung nehmen.

Rund 3.000 Screenings im Monat

Gestartet hatte dm das Angebot für 14,95 Euro im vergangenen Jahr in acht Filialen. Den Angaben nach werden die Screenings mit Hilfe von KI zum Beispiel auf Grünen Star (Glaukom) hin ausgewertet. Das Ergebnis werde ärztlich geprüft, heißt es. Auf der Internetseite weist dm darauf hin, dass das Screening keine medizinische Diagnose oder ärztliche Untersuchung ersetze.

Laut Richter Wesche wurden vor der Verhandlung monatlich insgesamt rund 3.000 Screenings in den Pilotfilialen durchgeführt. Täglich gebe es bei etwa 40 Teilnehmenden Hinweise auf eine Erkrankung. Das Unternehmen mit Stammsitz in Karlsruhe will die Zahl der Filialen mit Augenscreening-Angebot erhöhen.

Der dm-Geschäftsführer Marketing + Beschaffung, Sebastian Bayer, hatte nach der Verhandlung gesagt, es gehe um Grundsätzliches: "Nämlich die Frage, wie wir als Gesellschaft Gesundheit denken wollen, Gesundheitsvorsorge denken wollen." Sowohl die Bedürfnisse der Kundschaft änderten sich als auch die technologischen Voraussetzungen etwa durch Künstliche Intelligenz (KI).

Letztes Wort erst vom BGH?

Nach dem Urteil des Karlsruher Landgerichts könnte es in den Instanzen weitergehen, so dass der Fall am Ende wegen der grundsätzlichen Fragen am Bundesgerichtshof (BGH) landet. Dafür müsste eine der Seiten Rechtsmittel einlegen. Geschäftsführer Bayer hatte schon vor der mündlichen Verhandlung gesagt: "Wir wollen Rechtssicherheit."

Darüber hinaus läuft ein Verfahren zum selben Thema am Landgericht Düsseldorf, wo ein für Mitte November anberaumter Termin auf Januar verschoben werden musste. Dort klagt die Wettbewerbszentrale gegen den Kooperationspartner von dm, der die Screenings verantwortet. Die Klägerin ist ein Verein, der unter anderem Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft vertritt./kre/DP/zb