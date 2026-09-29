Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.09.2026 19:42:02
Erstflug in Toulouse: Airbus greift mit A350F Konkurrent Boeing in der Frachtsparte an
Weltweit wächst der Markt für Luftfracht. Ein Grund sind die politischen Krisen und ihre Folgen für Seewege. Profitieren will davon der europäische Flugzeugbauer Airbus. Mit einem neuen Modell sagt der Konzern dem US-Konkurrenten Boeing den Kampf an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Airbus SE
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse Paris: CAC 40 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.09.26
|Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen (dpa-AFX)
|
29.09.26
|CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,08
|0,72%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|47,60
|0,00%
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 490,00
|-6,37%
|Boeing Co.
|169,20
|2,35%