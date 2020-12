Erstmalige Verleihung des Shanghai Electric Cup „Industrial App" an 16 herausragende Einreichungen, die digitale Innovationen für die Energiewirtschaft vorantreiben

SHANGHAI, 31. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (das „Unternehmen") (SEHK: 02727, SSE: 601727), der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Anlagen zur Stromerzeugung, Industrieausrüstung und Integrationsdienstleistungen, hat kürzlich einen fünfmonatigen Bewerbungswettbewerb für industrielle Innovationen abgeschlossen. Der erste „Shanghai Electric Cup" wurde im Juli dieses Jahres mit Unterstützung der Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization und der Shanghai Industrial Internet Association ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, ein Umfeld für digitale Innovationen zu fördern, wurden bei dem Wettbewerb 140 Beiträge aus der ganzen Welt eingereicht, die insgesamt 16 Preise erhielten.

Shanghai Electric organisierte diese Veranstaltung zum ersten Mal und nutzte die Gelegenheit für die internen und externen Teams des Unternehmens, um industrielle Innovationen zu fördern und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das Thema des Wettbewerbs zielte darauf ab, die Bewerber dazu zu bringen, praktische Anwendungen für den Einsatz in industriellen Umgebungen zu entwickeln, und forderte dazu auf, sich auf die Verbindung von vier Konzepten zu konzentrieren - Smart Cities, Smart Energy, Smart Manufacturing und Smart Transportation - vier Bereiche, die die zukünftige Richtung von Shanghai Electric umreißen.

Von den 140 Einreichungen in- und ausländischer Teams wurden die ersten drei Preise an 16 Projekte vergeben, von denen zehn von Shanghai Electric und sechs von anderen Unternehmen stammten. Das zentrale Forschungsinstitut des Unternehmens unterzeichnete Projekt-Inkubationsvereinbarungen mit vier der ausgezeichneten externen Teams. Shanghai Electric Digital Technology (SEDT) und weitere sechs Unternehmen haben eine Ökosystem-Kooperationsvereinbarung für SEunicloud, die industrielle Internetplattform von Shanghai Electric, getroffen.

Über den Wettbewerb und die Enthüllung der Gewinner sagte der Präsident von Shanghai Electric, Huang Ou: „Auf dem Weg, unsere Fähigkeiten im 3D-Design und in industriellen Anwendungen zu verbessern, sind die außergewöhnlichen Leistungen der Teilnehmer, die wir im diesjährigen Wettbewerb sehen, kleine Schritte, um die digitale Transformation von Shanghai Electric zu beschleunigen, aber diese gemeinsamen Anstrengungen sind ein großer Schritt für das gesamte Unternehmen."

„Von der Digitalisierung von Produktmodellen bis hin zu Geschäftsmodellen hat dieser Wettbewerb den Grundstein für Shanghai Electric gelegt, um ein neues Ökosystem für SEunicloud aufzubauen und ein spezialisiertes Team zu versammeln, um die digitale Transformation unseres Unternehmens zu beschleunigen", fügte er hinzu.

Bei der Preisverleihung wurde auch die verbesserte SEunicloud Industrial Internet Platform 2.0 vorgestellt, die Verbesserungen in Bezug auf die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI), Business Intelligence (BI) und Creative Intelligence (CI) aufweist. Mit diesen Upgrades wird die Plattform die digitale Transformation von Shanghai Electric weiter beschleunigen und markiert einen weiteren wesentlichen Schritt beim Aufbau des industriellen Internets von Shanghai Electric.

Die Version 2.0 enthält ein neues KI-Big-Data-Modul, das Datenwertanzeigen und Geschäftsanalysen für eine Vielzahl von industriellen Szenarien bereitstellt. Das aktualisierte Business Intelligence-Modul nutzt schnelle Datenverarbeitungs- und Visualisierungswerkzeuge, um intuitive Darstellungen zu erzeugen und intelligente Analysen über große Datenmengen hinweg zu ermöglichen. Darüber hinaus kann die Plattform durch ein integriertes visuelles Entwicklungssystem als InaaS-Plattform (Innovation-as-a-Service) genutzt werden.

Der Fokus von Shanghai Electric auf Digitalisierung und Entwicklung spiegelt sich in einer konstant hohen F&E-Investitionsrate von über 3,4 % wider. Diese Zahl soll für die Entwicklung in neuen Industrien, für die ab 2019 ein Anstieg von 6 % prognostiziert wird, und für die Investitionen in Vorforschung und Entwicklung, für die ein Anstieg von 11 % erwartet wird, höher ausfallen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg