KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.07.2026 11:37:00
Erstmals ist mehr als die Hälfte neu hochgeladener Songs auf Deezer KI
Bei Deezer ist im Juni erstmals mehr als die Hälfte neu hochgeladener Musik KI-generiert – im Schnitt rund 90.000 Tracks pro Tag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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