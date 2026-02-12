Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
12.02.2026 20:23:03
Erstmals mit voller Schubkraft: Europäische Rakete bringt 32 Amazon-Satelliten ins All
Zum ersten Mal entfaltet die neue Ariane-Rakete ihr volles Schubkraft-Potenzial, ganze 32 Satelliten fliegt sie ins All - eine Lieferung für Amazon-Chef Bezos. Dies sei eine Art Training für den Ernstfall, sagt ein französischer Verantwortlicher. Es gehe um Europas Zugang zum Weltraum.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
