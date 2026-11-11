Erstmals seit 1982: Demokrat holt Senatssitz in Mississippi

JACKSON (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete./apo/DP/zb