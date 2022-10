Erstmals seit 2013 wieder Deutsch-Spanische Regierungskonsultationen

MADRID/LA CORUÑA (dpa-AFX) - Nach neunjähriger Pause finden am Mittwoch wieder die Deutsch-Spanischen Regierungskonsultationen statt. An der 25. Ausgabe nehmen in der galicischen Küstenstadt La Coruña im Nordwesten Spaniens auf deutscher Seite neben Bundeskanzler Olaf Scholz mehrere Minister der Bundesregierung teil. Scholz wird dabei am Nachmittag (16.45 Uhr) von Ministerpräsident Pedro Sánchez empfangen. Zudem sind bilaterale Ministertreffen geplant.

Nach Angaben der Bundesregierung liegt der Schwerpunkt der Gespräche diesmal auf den Themen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Wirtschafts- und Energiekooperation, Forschungs- und Bildungszusammenarbeit sowie der Zusammenarbeit in Europa. Nach einer Plenarsitzung der Delegationen sollen zum Abschluss verschiedene Abkommen unterzeichnet werden.

Die Konsultationen sollten ursprünglich zwei Tage (Mittwoch und Donnerstag) dauern. Sie wurden aber nach Angaben der spanischen Regierung vom Dienstag wegen des Europäischen Rates am Donnerstag in Prag auf einen Tag verkürzt. Die bisher letzten Deutsch-Spanischen Regierungskonsultationen hatten 2013 in Berlin stattgefunden. Damals wurden beide Länder - anders als heute - von Konservativen regiert: Deutschland von Angela Merkel , Spanien von Mariano Rajoy./er/DP/he