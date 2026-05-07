07.05.2026 10:26:00

Erstmals seit Oktober 2024 wieder positive Außenhandelsbilanz

Ein Plus bei den Ausfuhren nach Deutschland hat den heimischen Außenhandel im Februar 2026 angeschoben. Die Exporte nach Deutschland, Österreichs wichtigstem Handelspartner, legten um 3,3 Prozent zu. Insgesamt stieg der Wert der Warenexporte im Vergleich zum Februar 2025 um 2,0 Prozent auf 16,16 Mrd. Euro. Erstmals seit Oktober 2024 habe es wieder eine positive Handelsbilanz gegeben, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Der Wert der Importe verringerte sich um 1,9 Prozent auf 15,82 Mrd. Euro. Daraus resultierte ein Handelsbilanzüberschuss von 0,34 Mrd. Euro. Maschinen und Fahrzeuge zählten sowohl import- als auch exportseitig zu den wichtigsten Produktgruppen im österreichischen Außenhandel.

Auch mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergab sich im Februar 2026 ein Überschuss in Höhe von 0,67 Mrd. Euro, es wurde also mehr exportiert als importiert.

Negative Handelsbilanz mit Drittstaaten

Anders sieht es beim Außenhandel mit Drittstaaten aus. Aufgrund des Handels mit China entstand ein Defizit in der Handelsbilanz mit Drittstaaten von 0,33 Mrd. Euro. Vor allem bei Maschinen und Fahrzeugen seien die Importe aus China (plus 20,7 Prozent auf 0,84 Mrd. Euro) beinahe viermal so hoch wie die Exporte (minus 31 Prozent auf 0,21 Mrd. Euro) gewesen, so die Statistik Austria.

kan/kre

WEB http://www.statistik.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen