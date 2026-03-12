Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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12.03.2026 15:14:00
"Erwartungen übertroffen": Skoda trotzt dem Abwärtstrend im VW-Konzern
Während der Mutterkonzern Volkswagen einen massiven Einbruch meldet, feiert Skoda ein historisches Geschäftsjahr. Der Umsatz überschreitet erstmals eine wichtige Marke. Der Chef der tschechischen Marke nennt dafür klare Gründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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