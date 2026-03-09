ERWE Immobilien: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ERWE Immobilien ließ sich am 06.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ERWE Immobilien die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,3 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 2,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,670 EUR. Im Vorjahr waren -0,480 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,95 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 8,05 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at