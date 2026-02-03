Bayerische Motoren Werke Aktie
Erweiterung der BMW M Driving Experience mit AREA M - Your Ultimate BMW M Experience: Internationale Ausrichtung mit neuem Namen, neuem Standort und neuen Erlebnissen.
+++ Neuer Markenauftritt und neue Angebotsstruktur +++ Zusätzlicher Standort Memmingen +++ „Games of Drift“ mit umgebautem M2 Drift Signature AREA M Fahrzeug als Key-Event in Memmingen mit Scoreboard und Finale +++ Neue Zielgruppen, neues Kundenerlebnis, neue digitale Plattform +++ Sehnsuchtsort für die Gen M und alle, die dazugehören +++ Das BMW M Experience Center für ultimative Fahrerlebnisse +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
