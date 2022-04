ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

Erwerb der 10%-Beteiligung an Global Hotel Alliance erfolgreich abgeschlossen Zürich, 07.04.2022 - ASMALLWORLD hat den Erwerb der 10%-Beteiligung an Global Hotel Alliance erfolgreich abgeschlossen. Durch diese strategische Beteiligung an der grössten Allianz unabhängiger Hotelketten sichert sich das Unternehmen neue Ertragsquellen und den Zugang zu mehr als 750 Hotels und über 20 Millionen Kunden. Die ASMALLWORLD AG hat heute den Erwerb der 10%-Beteiligung an Global Hotel Alliance (GHA) erfolgreich abgeschlossen. Die Unternehmen hatten diese strategische Zusammenarbeit Ende Dezember 2021 bekanntgegeben. Vom Kaufpreis von USD 4.5M hat die ASMALLWORLD AG heute den vollen Baranteil von USD 3.5 Millionen vollumfänglich beglichen und im Gegenzug 10% an der Global Hotel Alliance erhalten. Ausstehend ist noch eine Aktien-Zahlung im Umfang einer 3%-Beteiligung an ASMALLWORLD. Es ist vorgesehen, dass die ASMALLWORLD-Aktien aus genehmigtem Kapital geschaffen werden, über welches die Aktionäre an der Generalversammlung vom 29. April 2022 abstimmen werden. Falls die Aktionäre diesem Antrag zustimmen, soll die Ausgabe dieser Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts aller anderen Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung anfangs Mai erfolgen. "Mit dem Abschluss dieser Transaktion können wir uns nun vollumfänglich auf die Umsetzung dieser strategischen Zusammenarbeit fokussieren, welche unser Wachstum und unsere Ertragskraft nachhaltig ausbauen wird", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. ASMALLWORLD bekommt Sitz im GHA Verwaltungsrat ab Juni Es ist vorgesehen, dass die beiden Unternehmen jeweils im Verwaltungsrat des andern Unternehmens vertreten sein werden. ASMALLWORLD-CEO Jan Luescher soll ab Juni einen Sitz im GHA-Verwaltungsrat übernehmen. Auf der anderen Seite stimmen die Aktionäre der ASMALLWORLD AG am 29. April 2022 darüber ab, ob GHA-CEO Chris Hartley in den Verwaltungsrat von ASMALLWORLD gewählt wird. Aussicht auf einen Wachstumsschub für die ASMALLWORLD-Community ASMALLWORLD und Global Hotel Alliance wollen vor allem im Bereich von GHAs neu gespaltenem Hotel-Loyalitätsprogramm GHA DISCOVERY zusammenarbeiten. Als Teil der Partnerschaft wird GHA DISCOVERY seinen Elite-Mitgliedern (Kunden der drei höchsten Mitgliedschaftsstufen) automatischen Zugang zu ASMALLWORLD anbieten, damit dies alle Vorteile des Travel- und Lifestyle-Netzwerks ASMALLWORLD nutzen können. Damit soll das Customer Engagement von GHAs wichtigsten Kunden gesteigert werden, was zu mehr Hotelnächten für GHA führen soll. ASMALLWORLD erwartet, dass sich durch diese Zusammenarbeit die Anzahl Mitglieder für ihr Social Network signifikant erhöhen wird. GHA DISCOVERY - ein Hotel-Loyalitätsprogramm mit über 20 Millionen Kunden Mitte 2022, wenn die NH Hotel Group vollständig der Allianz beigetreten ist, wird GHA ein Zusammenschluss von 40 unabhängigen Hotelketten mit über 800 Hotels in 100 Ländern sein, welche alle die gemeinsame Loyalty-Plattform GHA DISCOVERY nutzen. Zu den Hotels der Allianz gehören international bekannte Luxusmarken wie Kempinski, Anantara, Corinthia, Pan Pacific, Capella und Nikki Beach. GHA DISCOVERY ist auch das weltweit grösste Treueprogramm für unabhängige Hotelmarken. Wenn die NH Hotel Group Mitte 2022 ihr Treueprogramm NH Rewards mit GHA DISCOVERY zusammenlegt, wird GHA DISCOVERY mehr als 20 Millionen Mitglieder zählen. Mit dem GHA DISCOVERY-Programm können Mitglieder Prämien im gesamten GHA-Hotelnetzwerk sammeln und einlösen. Je nach Anzahl der Aufenthalte, Übernachtungen oder Ausgaben pro Jahr können die Mitglieder auch einen von mehreren Status-Leveln erreichen, die zusätzliche Hotelvorteile wie Zimmer-Upgrades und schnelleres Sammeln von Prämien bieten. ASMALLWORLD wird den Elite-Mitgliedern von GHA DISCOVERY Zugang zum ASMALLWORLD Social Network geben und GHA damit bei der Umsetzung ihres Programms unterstützen. Die Unternehmen werden künftig aber auch ASMALLWORLD-Produkte und -Services für den gesamten Kundenstamm von GHA DISCOVERY anbieten. «ASMALLWORLD Hotels & Resorts» wird als Hotelmarke in das DISCOVERY Markenportfolio aufgenommen werden Neben der Zusammenarbeit für GHA DISCOVERY werden die Unternehmen künftig auch gemeinsam das Hotel-Portfolio von GHA erweitern. ASMALLWORLD bekommt dabei das Mandat unabhängige Hotels für DISCOVERY anzuwerben. Diese werden dann unter dem Soft-Brand «ASMALLWORLD Hotels & Resorts» Teil vom GHA-Markenportfolio werden. Bis jetzt hatten unabhängige Hotels keine Möglichkeit Teil von GHA zu werden, da sich die Allianz primär auf Hotelketten fokussiert hatte. Die Zusammenarbeit mit ASMALLWORLD schliesst diese Lücke und bietet unabhängigen Hotels nun einen Weg GHA beizutreten und Teil der Allianz zu werden. Die Transaktion erschliesst neue Ertragsquellen für ASMALLWORLD Die strategische Beteiligung erschliesst für ASMALLWORLD neue Einnahmequellen. Das Unternehmen profitiert dabei vor allem von den Ausgaben die GHA-seitig von Kunden getätigt werden, die sich über die Partnerschaft bei ASMALLWORLD anmelden. Darüber hinaus wird ASMALLWORLD die Möglichkeit haben, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen an GHA-Kunden zu verkaufen, sobald sie Teil von ASMALLWORLD geworden sind. GHA und ASMALLWORLD planen ausserdem, den mehr als 20 Millionen Nicht-Elite-Mitgliedern von GHA DISCOVERY verschiedene ASMALLWORLD-Produkte anzubieten, was zusätzliche Umsätze aus der grossen Mitgliederbasis von GHA generieren soll. Diese neuen Einnahmequellen, wie auch die Beteiligung am künftigen Erfolg von GHA als Aktionärin, werden das Ertragspotenzial der ASMALLWORLD AG erheblich steigern und das profitable Wachstum weiter beschleunigen. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Über Global Hotel Alliance (GHA) Global Hotel Alliance (GHA) ist ein einzigartiger Zusammenschluss unabhängiger Hotelmarken im Rahmen von GHA DISCOVERY, einem markenübergreifenden Treueprogramm, welches eine gemeinsame Technologieplattform nutzt. Durch die Mitgliedschaft bei GHA erweitern die Hotelketten ihre globale Reichweite, steigern ihren Umsatz und verringern ihre Abhängigkeit von Drittanbietern, während sie gleichzeitig ihre Unabhängigkeit im Management und ihre individuelle Positionierung beibehalten. Die GHA repräsentiert heute 35 Marken mit über 500 Hotels in 85 Ländern und 11 Millionen Mitgliedern. Das preisgekrönte GHA DISCOVERY-Programm generiert jährlich rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz und mehr als acht Millionen Übernachtungen. Zu den Marken von GHA gehören derzeit Anantara, Araiya, Avani, Campbell Gray, Capella, Corinthia, Discovery Destinations, Divani, Doyle, Elewana, Fauchon, GLO, JA Resorts, Kempinski, Leela, Lungarno, Marco Polo, Mysk, Niccolo, Nikki Beach, NUO, Oaks, Outrigger, Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, PARKROYAL, Patina, The Residence by Cenizaro, Shaza, Sukhothai, Sun International, Tivoli, Ultratravel Collection und Viceroy. Weitere Informationen finden Sie unter: www.globalhotelalliance.com. Über GHA DISCOVERY GHA DISCOVERY wurde 2010 ins Leben gerufen und ist das weltweit größte Treueprogramm für unabhängige Hotelmarken, das mehr als 500 Hotels, Resorts und Paläste von 35 Marken umfasst. Die Mitglieder geniessen VIP-Status, durchdachte Vorteile und grosszügige Belohnungen zu Hause oder auf Reisen. In jüngster Zeit wurde das Programm um eine zusätzliche Stufe und flexible Upgrade-Möglichkeiten durch Übernachtungen/Aufenthalte erweitert, so dass es für Mitglieder einfacher und schneller ist, einen Elite-Status zu erreichen. Im Gegensatz zu traditionellen Programmen verlangt GHA DISCOVERY von seinen Mitgliedern nicht, dass sie Punkte für ihr nächstes Upgrade sammeln. Stattdessen verdienen Mitglieder DISCOVERY Dollars (D$), eine exklusive Prämienwährung. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss von Erlebnissen, die nur für Mitglieder zugänglich sind und von jedem Hotel individuell zusammengestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ghadiscovery.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

