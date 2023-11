Erwerbstätigkeit im September auf neuem Höchststand

Berlin (Reuters) - Die Erwerbstätigkeit hat im September in Deutschland einen Höchststand erreicht.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber August mit Beginn der Herbstbelebung um 247.000 Personen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dieser Anstieg fiel zwar weniger kräftig aus als im September 2022 mit einem Plus von damals 279.000, gleichwohl erreichte die Zahl der Erwerbstätigen einen neuen historischen Höchststand: Der bisherige Rekordwert für Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland von 45,9 Millionen Personen im November 2022 wurde im September 2023 um 134.000 oder 0,3 Prozent überschritten. "Damit wurde auch erstmals die 46-Millionen-Schwelle erreicht", teilten die Wiesbadener Statistiker weiter mit.

Im September waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,34 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 48.000 Personen oder 3,7 Prozent mehr als im September 2022. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,0 Prozent (September 2022: 2,9 Prozent). Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit weicht daher von der registrierten Arbeitslosigkeit ab, die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) entsprechend dem Sozialgesetzbuch ermittelt und veröffentlicht wird.

