Erwerbstätigkeit in Deutschland im April nahezu unverändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im April saisonbereinigt nahezu unverändert geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,61 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 6.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Mai 2025 bis März 2026 war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 17.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April gegenüber März um 88.000 Personen (plus 0,2 Prozent) zu. Dieser Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel jedoch schwächer aus als im April-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (plus 95.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im April um 184.000 Personen (minus 0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

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May 29, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)