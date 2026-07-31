31.07.2026 08:26:39

Erwerbstätigkeit in Deutschland im Juni leicht gesunken

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juni leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,54 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 23.000 Personen (minus 0,1 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis Mai war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 19.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Juni gegenüber Mai nahezu unverändert (minus 5.000 Personen; 0,0 Prozent). Im Juni-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich hingegen noch um 23.000 Personen angestiegen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juni deutlich um 223.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

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