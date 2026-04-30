Erwerbstätigkeit in Deutschland im März leicht rückläufig

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im März leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,52 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 25.000 Personen (minus 0,1 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Mai 2025 bis Februar 2026 war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 16.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im März gegenüber Februar um 20.000 Personen (0,0 Prozent) zu. Dieser Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel jedoch schwächer aus als im März-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (plus 61.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im März um 174.000 Personen (minus 0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)