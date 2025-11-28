|
Erwerbstätigkeit in Deutschland im Oktober weitgehend konstant
DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Oktober weitgehend konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 2.000 Personen; 0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Mai bis September war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 16.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.
Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 115.000 Personen (plus 0,3 Prozent). Dieser saisonal übliche Anstieg gegenüber dem Vormonat war etwas schwächer als im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (plus 127 000 Personen).
Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober um 59.000 Personen (minus 0,1 Prozent). Damit setze sich der seit Mai 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.
