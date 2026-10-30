30.10.2026 08:28:40

Erwerbstätigkeit in Deutschland im September nahezu unverändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im September nahezu unverändert geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,60 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 4.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis August war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 19.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September gegenüber August mit Beginn der Herbstbelebung um 172.000 Personen (plus 0,4 Prozent). Der saisonal übliche Anstieg fiel damit in etwa so hoch aus wie im September-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (plus 170.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im September um 211.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)

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