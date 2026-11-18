DOW JONES--Im dritten Quartal 2026 sind in Deutschland rund 45,67 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 57.000 Personen oder 0,1 Prozent. Bereits seit dem zweiten Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt jeweils um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 222.000 Personen oder 0,5 Prozent. Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit gleichbleibendem Tempo fort, nachdem im zweiten Quartal 2026 ein Minus von 211.000 Personen oder 0,5 Prozent verzeichnet worden war.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte sank die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal 2026 gegenüber dem zweiten Quartal 2026 um 19.000 Personen oder 0,0 Prozent. Im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war im dritten Quartal dagegen noch ein leichter saisonaler Anstieg um 36.000 Personen oder 0,1 Prozent verzeichnet worden.

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November 18, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)