27.02.2026 08:27:45

Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im Januar marginal

DOW JONES--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im Januar marginal zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,5 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen waren das saisonbereinigt 14.000 weniger (0,0 Prozent weniger als im Vormonat. Zwischen Mai und Dezember 2024 war ihre Zahl im Monatsschnitt um 12.000 zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber Dezember wie saisonal üblich ab, und zwar um 369 000 Personen (minus 0,8 Prozent). Dieser Rückgang gegenüber dem Vormonat fiel stärker aus als im Januar-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (minus 332 000 Personen; minus 0,7 Prozent).

Gegenüber Januar 2025 sank die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2026 um 88.000 Personen (minus 0,2 Prozent). In den Monaten Oktober und November 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei minus 0,1 Prozent gelegen, im Dezember 2025 ebenfalls bei minus 0,2 Prozent. Damit setzte sich der seit August 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)

