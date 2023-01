Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2022 um 1,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat 2022 um 1,3 Prozent zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren im Jahresdurchschnitt 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig - 589.000 mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 (45,3 Millionen Personen) wurde dadurch um 292.000 Personen bzw. 0,6 Prozent überschritten.

2020 hatte die Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigenzahl beendet und zu einem Rückgang um 362.000 Personen (minus 0,8 Prozent) geführt. 2021 war die Erwerbstätigkeit um 65.000 Personen (plus 0,1 Prozent) gewachsen.

January 02, 2023 02:13 ET (07:13 GMT)