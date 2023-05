Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im ersten Quartal

Die positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 fortgesetzt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren im ersten Jahresviertel rund 45,6 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig.

Nach vorläufigen Berechnungen stieg die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 150.000 Personen (plus 0,3 Prozent) nach Zuwächsen von 118.000 Personen (plus 0,3 Prozent) im vierten Quartal 2022, 46.000 Personen (plus 0,1 Prozent) im dritten Quartal 2022 und 133.000 Personen (plus 0,3 Prozent) im zweiten Quartal 2022.

Ohne Saisonbereinigung ging die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem vierten Quartal 2022 um 305.000 Personen oder 0,7 Prozent zurück. "Ein Rückgang der Erwerbstätigkeit ist im ersten Quartal eines Jahres saisonal üblich", merkte Destatis an. "Im Jahr 2023 war die Abnahme aber etwas schwächer als im Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (minus 336.000 Personen; minus 0,8 Prozent).

