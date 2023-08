Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im zweiten Quartal weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im zweiten Quartal 2023 weiter zugenommen, ist aber nicht mehr so stark wie zuvor gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren im zweiten Quartal 45,9 Millionen Menschen erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 67.000 bzw. 0,1 Prozent mehr als im ersten Quartal und 340.000 bzw. 0,7 Prozent mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Im ersten Quartal hatte sich auf Quartalssicht ein Beschäftigungszuwachs von 0,2 Prozent ergeben und auf Jahressicht ein Plus von 0,9 Prozent.

Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person stiegen nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1 Stunden auf 319,1 Stunden (0,0 Prozent). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gestiegenen Erwerbstätigenzahl und den geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent auf 14,6 Milliarden Stunden.

August 17, 2023 02:19 ET (06:19 GMT)