Erzeugerpreise für den Produzierenden Bereich bleiben hoch

Die Erzeugerpreise für den Produzierenden Bereich sind im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,8 Prozent gestiegen. Allerdings waren die Preise im Vergleich zu Jänner 2023 mit minus 0,9 Prozent leicht rückläufig, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Als Treiber erwies sich einmal mehr der Bereich Energie, der im Jahresabstand zwar um 28,5 Prozent nach oben kletterte, gegenüber den Vormonaten aber ebenso schwächer ausfiel.

Geringere Anstiege wurden auch Vorleistungsgütern verzeichnet, die im Jahresvergleich um 4,9 Prozent zulegten (Jänner 2023: plus 5,7 Prozent). Bei Konsumgütern belief sich der Anstieg im Februar auf 7,3 Prozent (Jänner 2023: 8,2 Prozent). Im Jänner 2023 und Dezember 2022 hatte die Jahresveränderungsrate des Erzeugerpeisindex für den Produzierenden Bereich laut den Statistikern plus 14,2 Prozent bzw. plus 13,2 Prozent betragen.

