Erzeugerpreise im produzierenden Bereich 2025 leicht gesunken

Die Erzeugerpreise im produzierenden Bereich sind 2025 im Jahresschnitt um 0,8 Prozent zurückgegangen, nachdem 2024 ein Rückgang von im Schnitt 3,5 Prozent verzeichnet worden war. Ausschlaggebend für das sinkende Niveau der Erzeugerpreise im vergangenen Jahr waren die um 3,7 Prozent niedrigeren Preise im Bereich Energie, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. 2024 war für Energie noch ein durchschnittlicher Preisrückgang von 15,5 Prozent beobachtet worden.

tpo/ivn

WEB http://www.statistik.at/