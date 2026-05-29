29.05.2026 10:01:00

Erzeugerpreise im produzierenden Bereich heuer erstmals gestiegen

Der Erzeugerpreisindex für den produzierenden Bereich ist im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent gestiegen. Einen höheren Anstieg im Jahresvergleich habe es zuletzt im Mai 2023 mit 2,6 Prozent gegeben, teilte die Statistik Austria mit. Im Jänner und Februar gingen die Erzeugerpreise noch um 1,5 bzw. 1,4 Prozent zurück. Im März blieben die Preise stabil. Die Erzeugerpreise gelten als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise.

Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Der Nahost-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz belasten die Weltwirtschaft. Vorleistungsgüter verteuerten sich im April in Österreich im Jahresabstand um 3,8 Prozent. Speziell die Preise für Nichteisenmetalle und Halbzeug (+29,5 Prozent) als auch jene für chemische Grundstoffe, Düngemittel und Stickstoffverbindungen, Kunststoffe in Primärform und synthetischer Kautschuk in Primärform (+15,6 Prozent) haben laut Statistik Austria "merklich an Dynamik gewonnen."

Die Preise für Holz (gesägt und gehobelt) stiegen um 7,9 Prozent, jene für Kunststoffwaren um 2,3 Prozent. Die Energiepreise im Erzeugerpreisindex erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2 Prozent. Bei Investitionsgütern gab es einen durchschnittlichen Preisanstieg um 0,4 Prozent. Konsumgüter verteuerten sich um 0,6 Prozent.

cri/hel

WEB http://www.statistik.at/

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