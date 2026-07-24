ES Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ES Bancshares hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte ES Bancshares 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,15 Prozent auf 8,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at