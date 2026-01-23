|
23.01.2026
ES Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ES Bancshares lud am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,12 Prozent auf 8,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 33,88 Millionen USD gegenüber 32,86 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
