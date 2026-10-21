ES Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ES Bancshares gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,4 Millionen USD – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ES Bancshares 8,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at