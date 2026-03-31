Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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31.03.2026 19:54:05
Es besteht Brandgefahr: Stellantis muss in Deutschland 80.000 Fahrzeuge zurückrufen
Besitzer von Opel, Peugeot, Fiat und Co. droht zu Zehntausenden Ungemach. Bei zahlreichen Modellen des Stellantis-Konzerns besteht Brandgefahr. Abhilfemaßnahmen sollen allerdings nicht lange dauern und für die Autobesitzer kostenlos sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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