Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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31.03.2026 19:54:05

Es besteht Brandgefahr: Stellantis muss in Deutschland 80.000 Fahrzeuge zurückrufen

Besitzer von Opel, Peugeot, Fiat und Co. droht zu Zehntausenden Ungemach. Bei zahlreichen Modellen des Stellantis-Konzerns besteht Brandgefahr. Abhilfemaßnahmen sollen allerdings nicht lange dauern und für die Autobesitzer kostenlos sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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