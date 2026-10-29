ES-CON JAPAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ES-CON JAPAN hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 58,83 JPY. Im letzten Jahr hatte ES-CON JAPAN einen Gewinn von 9,44 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 45,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at