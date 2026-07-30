ES-CON JAPAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ES-CON JAPAN lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -7,51 JPY. Ein Jahr zuvor waren 9,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,97 Prozent auf 10,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ES-CON JAPAN 17,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at