ES-CON JAPAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ES-CON JAPAN hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 76,96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ES-CON JAPAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 123,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 127,31 JPY, nach 117,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 137,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 113,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at