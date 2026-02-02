ES-CON JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ES-CON JAPAN hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ES-CON JAPAN 59,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 49,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at